Dal calcio al ciclismo, dal pugilato al nuoto, passando per il giornalismo e lo sport paralimpico. Saranno tanti i protagonisti dello sport sardo a salire sul palco dei Premi Ussi Sardegna, l'appuntamento annuale organizzato dall'Unione stampa sportiva italiana. Tra i nomi più attesi c'è quello del giovane attaccante del Cagliari Yael Trepy, che prenderà parte alla cerimonia in programma oggi, martedì 24 novembre 2026, dalle ore 16, nell'Auditorium del Palazzo ex Cis, in viale Bonaria a Cagliari.

Il tema scelto per questa edizione è “Lo sport come strumento di educazione”. Ospite d'onore sarà il campione di ciclismo Fabio Aru, affiancato da numerosi rappresentanti del mondo sportivo, delle istituzioni, del giornalismo e del sociale.

Tra i protagonisti ci saranno Manuela Nicolosi, ex ufficiale di gara oggi commentatrice e imprenditrice, Bernardo Mereu, impegnato nella sua nuova esperienza in Figc, Fabio Crobeddu, destinatario del premio Joseph Vargiu per il pugilato, Massimo Casula per il canottaggio, Gabriele Catta per il nuoto, Eliseo Secci per la Fipav, Gabriele Angioi per il baseball e Luca Arca per il tennis paralimpico.

Spazio anche alle società sportive, con i riconoscimenti assegnati al Monastir per il calcio, ai Crusaders Cagliari per il football americano e ai Thurpos per il baseball per ciechi.

Per il giornalismo saranno premiati Tommaso Liguori e Alice Monni, insieme a Gianluca Gafforio e Francesco Delpiano. Riconoscimenti anche ai fotografi Enrico Locci e Luigi Canu.

Particolarmente significativi i premi speciali. Ad Alessandro Steri, team manager del Cagliari Calcio, è stato assegnato il Premio alla memoria di Davide Astori, che sarà consegnato dai familiari dell'ex difensore rossoblù, scomparso improvvisamente nel marzo 2018. Marco Scorcu riceverà invece dalle mani di Nicola Riva il premio Ussi Gigi Riva.

La cerimonia sarà anche l'occasione per ricordare due figure importanti per lo sport e il giornalismo sardo: Tore Serra, presidente della federazione regionale pallacanestro, scomparso prematuramente pochi giorni fa, e Carmelo Alfonso, morto lo scorso febbraio, che ha guidato a lungo l'Ussi e ha lasciato un segno importante nel giornalismo sportivo.

Tra i momenti più significativi della sua carriera, la prima intervista realizzata a Gigi Riva in Sardegna, nell'anno del suo arrivo a Cagliari, nel 1963.

La manifestazione è organizzata interamente dall'Ussi Sardegna, con il patrocinio dell'Ussi nazionale, dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna, della Federazione nazionale della stampa, dell'Assostampa Sardegna e del Coni Sardegna.

L'iniziativa si svolge inoltre con il contributo della Fondazione di Sardegna, Banca Intesa Sanpaolo, Banco di Sardegna, Coni Sardegna, Figc Lnd Sardegna, Aci Cagliari, Aci Sassari e Nivea Lavanderia Industriale.