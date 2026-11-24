Operazione antidroga dei Carabinieri a Cabras, dove un 19enne è stato arrestato durante un controllo del territorio, nell'ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni i militari hanno sequestrato oltre 325 grammi di hashish, marijuana, quattro munizioni calibro 12 e 270 euro in contanti.

L'intervento è stato effettuato nella serata di ieri, lunedì 23 novembre 2026, dai Carabinieri della Stazione di Cabras, nel centro abitato. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Durante le operazioni, mentre i militari si stavano spostando dall'abitazione al cortile per proseguire gli accertamenti sull'autovettura, il 19enne avrebbe tentato di darsi alla fuga, approfittando di un momento di distrazione. Il tentativo è stato però subito bloccato dai Carabinieri. Il giovane non ha opposto resistenza.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare circa 325 grammi di hashish e 7,26 grammi di marijuana. Nel corso degli accertamenti sono state inoltre trovate quattro munizioni calibro 12 a pallini, materiale ritenuto utile al taglio e al confezionamento delle sostanze stupefacenti e 270 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato sequestrato per i successivi accertamenti. Le sostanze stupefacenti saranno trasmesse ai laboratori del R.I.S. di Cagliari per le analisi qualitative e quantitative, finalizzate a determinarne la natura e il principio attivo.

Al termine delle operazioni, il 19enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria, informata dai militari. Per il giovane è previsto il giudizio direttissimo nella giornata di oggi, 24 novembre 2026, su disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio portate avanti dai Carabinieri della Stazione di Cabras.