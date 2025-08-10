Attimi di apprensione nella tarda serata di ieri a Sadali, dove quattro persone – tra cui una bambina – hanno perso l’orientamento durante un’escursione in una zona particolarmente impervia.

L’allarme è scattato poco prima dell’arrivo del buio, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha ricevuto la richiesta di aiuto. Grazie alla geolocalizzazione, il gruppo è stato individuato rapidamente e, vista la posizione, sono state mobilitate due squadre: una dal distaccamento di Mandas, e l’altra da quello di Sorgono.

Durante l’attesa, i Vigili del Fuoco hanno mantenuto un costante contatto telefonico con i dispersi, monitorandone le condizioni fisiche e cercando di rassicurarli. L’incontro con i soccorritori è avvenuto intorno alle 22:15. Dopo averli rifocillati e prestato i primi aiuti, i pompieri li hanno accompagnati fino ai loro mezzi lungo il percorso più breve.

Per la piccola del gruppo, il salvataggio si è trasformato quasi in un’avventura: sulla via del ritorno ha percorso tutti il tragitto tenendo per mano i Vigili del Fuoco, come se stesse vivendo un'avventura da raccontare.