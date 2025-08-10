Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, sulla Strada Statale 131 Dcn, al chilometro 126, nel territorio di San Teodoro.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone. Due persone sono rimaste ferite e affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono affidati alla Polizia Stradale.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.