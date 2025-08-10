Notte movimentata per i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Olbia e Arzachena, che dalle 3:30 circa i sono stati impegnati nello spegnimento di tre distinti incendi di auto, tutti nel capoluogo gallurese.

Il primo rogo è divampato in via Imperia, interessando un furgone e provocando danni anche ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Poco dopo, nel piazzale De Rosa, un’auto abbandonata da tempo è stata completamente distrutta dalle fiamme. Infine, in via Savona, l’incendio ha colpito una piccola utilitaria.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio, le fiamme sono state circoscritte, evitando conseguenze più gravi. Le cause dei roghi sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri di Olbia.