Un furgone è andato a fuoco nella tarda serata di ieri ad Alghero, in via Aldo Moro. L’allarme è scattato intorno alle 23:30, quando le fiamme hanno iniziato a lambire anche la vegetazione circostante, composta in gran parte da canneto, con il rischio di propagarsi rapidamente.

Il tempestivo intervento della squadra del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando danni più gravi. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e Carabinieri.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Non si registrano feriti.