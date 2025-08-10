Nella notte, al largo di Sant’Antioco, è stato recuperato il corpo senza vita di un migrante. L’uomo era tra le persone disperse che Guardia Costiera ed elicotteri stanno cercando da ieri nelle acque antistanti l’isola.

Secondo le prime ricostruzioni, il migrante faceva parte di un gruppo partito dal Nord Africa a bordo di un barchino. Per cause ancora da accertare, l’imbarcazione potrebbe aver avuto problemi a poche miglia dalla riva, costringendo i passeggeri a finire in mare.

Circa 24 ore fa, uno dei membri del gruppo era stato soccorso da una motovedetta, ma il timore è che una decina di suoi compagni di viaggio non sia riuscita a raggiungere la costa. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre del barchino non è stata ancora trovata alcuna traccia.