Dramma nella notte ad Avezzano (L’Aquila), in Abruzzo, dove una lite tra coniugi di origine moldava è sfociata in un’aggressione a colpi di coltello.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia, residente a Luco dei Marsi, stava discutendo animatamente in strada quando l’uomo, un 47enne, ha estratto un coltello colpendo la moglie, 42 anni, con almeno quattro fendenti al torace e alle braccia.

Le urla hanno svegliato diversi residenti, che sono intervenuti per fermare l’aggressore e mettere in salvo la donna. L’uomo, approfittando della concitazione, è fuggito, ma poche ore dopo è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri a Roma.

Grazie al tempestivo intervento dei cittadini, le ferite riportate dalla vittima non si sono rivelate letali.