Le mamme sarde "sempre più sole e penalizzate". La Sardegna si posiziona al 14esimo posto in Italia nell'indice generale del rapporto di Save The Children, 'Le Equilibriste, la maternità in Italia', presentato poco prima della Festa della mamma.

L'Isola rimane in fondo alla classifica nell'ambito Demografia, con un tasso di fecondità di 0,91 figli per donna. Per quanto riguarda il capitolo Lavoro, la Sardegna si colloca al 12esimo posto con una percentuale di occupazione delle madri con figli minori pari al 61,4%, superiore alla media del Mezzogiorno.

Quanto alla valutazione dei servizi disponibili per le mamme, la Sardegna si piazza all'11esimo posto, a metà classifica, con un'offerta di tempo pieno e mensa scolastica primaria in linea con la media nazionale, e un numero maggiore di posti finanziati per la prima infanzia dai Comuni: 22,7 posti ogni 100 bambini sotto i 3 anni rispetto a una media nazionale di 16 posti. Per quanto riguarda i centri di supporto per le donne vittime di violenza, la Sardegna perde 4 posizioni posizionandosi al 16esimo posto rispetto al 12esimo della precedente edizione del rapporto.

Tuttavia, nel settore della rappresentanza, la regione guadagna 4 posizioni piazzandosi al 15esimo posto. Inoltre, scala una posizione nella classifica della salute, raggiungendo l'8º posto in Sardegna, grazie anche alla presenza di un numero superiore di consultori rispetto alla media nazionale: 4,5 ogni 100.000 abitanti contro una media italiana di 3,627. Infine, per quanto riguarda la soddisfazione soggettiva generale, la Sardegna perde una posizione posizionandosi al 14esimo posto.