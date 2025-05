Questa mattina, Angelo Maria Serusi è stato eletto nella sede della direzione generale di AREUS a Nuoro come commissario straordinario dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza della Sardegna. La sua nomina è avvenuta in seguito alla Delibera di Giunta Regionale 23/7 del 27 aprile, in conformità alla Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025.

Questo rappresenta un ritorno per Serusi, che in passato ha ricoperto ruoli di rilievo all'interno dell'azienda. Dopo aver guidato con successo l'ASL di Oristano dal 2022, la Giunta Todde ha deciso di affidargli questa nuova responsabilità. Con una solida formazione giuridica e una lunga esperienza nelle pubbliche amministrazioni del nuorese, Serusi è ben preparato per affrontare le sfide che lo attendono in AREUS.

Sin dagli esordi dell'Azienda dell'emergenza urgenza, ha svolto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo, contribuendo all'istituzione di servizi cruciali come l'elisoccorso. Nell'incontro di questa mattina con i dirigenti dei settori chiave, Serusi si è mostrato determinato a realizzare gli obiettivi strategici della sua gestione.