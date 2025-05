Un 25enne è stato arrestato a Iglesias dalla Polizia di Stato con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nella serata di domenica, durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

I poliziotti hanno effettuato un sopralluogo in un casolare abbandonato, attiguo all’abitazione del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti sempre legati agli stupefacenti. All’interno della struttura, sotto un vecchio materasso, sono state rinvenute alcune buste per alimenti contenenti infiorescenze di marijuana e hashish.

Gli agenti hanno quindi deciso di appostarsi nei pressi del casolare. Pochi minuti dopo, il giovane è stato visto entrare con in mano un bilancino di precisione, che ha nascosto sotto lo stesso materasso. Immediato l’intervento dei poliziotti, che hanno bloccato il sospettato e recuperato la droga.

Successivamente, è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare, alla presenza del legale dell’indagato, che ha dato esito negativo. Il 25enne ha tuttavia ammesso di essere il proprietario dello stupefacente: circa un chilo di marijuana, 17 grammi di hashish e un bilancino.

L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. durante l’udienza del 5 maggio, con la disposizione della custodia cautelare in carcere a Uta.