“Occorre definire entro maggio il Decreto ministeriale sull’approvvigionamento dell’energia in Sardegna”, chiedono con urgenza i segretari territoriali del Sulcis Iglesiente Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Vincenzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec Uil), all’indomani dell’incontro al Mimit sul futuro dello stabilimento Eurallumina di Portovesme.

Secondo i sindacati, “mentre appare oramai definita la struttura complessiva, restano da completare alcuni dettagli non significativi sulla parte normativa, per i quali l’assessore e il Mase hanno preso l’impegno di risoluzione in qualche giorno”.

Ma a preoccupare è anche il blocco delle attività dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha dato ragione al Comitato di Sicurezza Finanziaria. “Come sempre fatto, le sentenze si rispettano e non si commentano – affermano – ma riteniamo utile capire come agirà la proprietà”.

Infine, Cgil, Cisl e Uil chiedono che alla prossima riunione partecipi anche il Mef, “il ministero dentro il quale è incardinato il Comitato di Sicurezza Economica, per trovare delle soluzioni a questa situazione che rischia di rallentare ulteriormente i percorsi di riavvio”.