Un uomo di 33 anni, di origini campane, è accusato non solo di rapina aggravata, dopo aver minacciato una commessa di un negozio a Perugia con un coltello per rubarle 2.250 euro, ma anche di averla abbracciata e costretta a subire un bacio sul collo, risultando così indagato anche per violenza sessuale. I Carabinieri hanno emesso un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti dell'uomo, che era già detenuto presso la casa circondariale di Poggioreale.

I fatti, come riporta TgCom 24, risalgono allo scorso 18 gennaio quando l'indagato si era piazzato dietro il banco e aveva commesso la rapina. Gli inquirenti hanno analizzato le registrazioni del sistema di videosorveglianza e hanno ricevuto assistenza dal Ris di Roma. In questo modo si è potuto risalire al presunto autore del reato.