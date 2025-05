La campagna "Azalea della Ricerca Airc" farà il suo ritorno il 11 maggio, in occasione della festa della mamma, colorando 3.900 piazze in Italia. Questa iniziativa supporta la ricerca sui tumori femminili, dato che solo lo scorso anno sono state stimate 175.600 nuove diagnosi. Oltre 20.000 volontari distribuiranno 600.000 piante in cambio di una donazione minima di 18 euro. Questo evento commemora i sessant'anni di impegno della Fondazione Airc, che ha investito circa 2,5 miliardi di euro in migliaia di progetti di ricerca e ha sostenuto il lavoro di circa 5.400 ricercatori in 96 istituti principalmente pubblici.L'iniziativa mira a sottolineare l'importanza della prevenzione e i progressi raggiunti nella ricerca oncologica. Secondo i dati Aiom-Airtum, i tumori più comuni tra le donne includono quelli al seno, al colon-retto, al polmone, all'utero, alla tiroide, al pancreas, al linfoma non-Hodgkin, al melanoma cutaneo, alla vescica e allo stomaco. Nonostante ciò, in Italia due donne su tre sopravvivono per almeno cinque anni dopo una diagnosi di tumore grazie ai progressi nella ricerca che hanno permesso diagnosi più tempestive, interventi meno invasivi e terapie più efficaci.La sopravvivenza varia notevolmente in base al tipo di tumore: dall'88% nel caso del tumore al seno al 43% per quello ovarico. La diagnosi precoce del tumore ovarico è ancora una sfida, con l'80% dei casi identificati in fase avanzata. La ricerca si concentra su nuove terapie come farmaci mirati alle cellule tumorali e terapie molecolari, oltre allo sviluppo di metodi per individuare la malattia precocemente.Durante l'evento, verrà distribuita una pubblicazione speciale sui tumori femminili, contenente testimonianze e informazioni utili per sfatare falsi miti. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito azaleadellaricerca.it.