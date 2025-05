Una macabra scoperta è avvenuta nel comune di Bondeno, in provincia di Ferrara, dove i Carabinieri, come riporta Tg Com 24, hanno trovato il cadavere di una donna di 90 anni, avvolto nel cellophane e nascosto nel garage di casa.

La Procura, informata immediatamente dai militari, ha subito avviato un'indagine con l'accusa di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato nei confronti del l figlio della donna, un uomo di 54 anni, ora al centro dell'attenzione degli investigatori poiché avrebbe confessato di aver nascosto il corpo per continuare a percepire la pensione della madre.

Gli inquirenti stanno al momento ipotizzando il coinvolgimento di una seconda persona nella vicenda. L'esito dell'autopsia sul corpo della donna sarà cruciale per determinare le circostanze della morte e stabilire con precisione il momento del decesso, che secondo una prima ricostruzione potrebbe essere avvenuto nel mese di gennaio.