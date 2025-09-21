Giornata piuttosto impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna: 32 i roghi divampati oggi in varie parti dell’Isola. In sei casi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il rogo più esteso si è registrato nelle campagne di Thiesi, in località Sa Casina, dove hanno operato tre Canadair e tre elicotteri del Corpo forestale, con il supporto di numerose squadre a terra di Forestas, Vigili del fuoco e personale del Corpo Forestale.

Un vasto incendio ha interessato anche Terralba, in località Bau Angius, domato con l’ausilio di tre elicotteri e diverse squadre di Forestas e Protezione civile.

Altri focolai rilevanti si sono verificati a Collinas, Marrubiu, Santu Lussurgiu – dove sono intervenuti anche due elicotteri dell’Aeronautica militare e dell’Esercito – e Suni.