Gli incendi non danno tregua alla Sardegna: sedici quelli registrati oggi in diverse zone dell’isola. In un caso si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il rogo più impegnativo si è sviluppato nelle campagne di Maracalagonis, in località Ireddu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione del Corpo forestale di Sinnai, con il supporto del GAUF di Cagliari e del personale a bordo dell’elicottero decollato dalla base di Villasalto. A terra hanno lavorato due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai-Sa Pira e Burcei Campu Omu, i volontari della Protezione civile di Quartu Sant’Elena, una squadra di barracelli di Maracalagonis e i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato alcuni ettari di macchia mediterranea, prima di essere circoscritte.