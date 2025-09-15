Un camion adibito al trasporto di acqua demineralizzata si è ribaltato su un fianco nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 195, nella zona di Capoterra.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante per evitare ulteriori situazioni di pericolo. Presenti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno preso in carico l’autista del mezzo, apparentemente in buono stato di salute.

La Polizia Locale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e si è occupata della gestione del traffico, inevitabilmente rallentato durante le operazioni di soccorso.