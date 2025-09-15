Visita istituzionale, questa mattina nel Municipio di Cagliari, del nuovo comandante della Legione Cariabinieri Sardegna, il generale Francesco Rizzo.

L'incontro con il sindaco Massimo Zedda per il benvenuto ufficiale si è svolto nella sala di rappresentanza di Palazzo Bacaredda: l'occasione è stata proficua per un primo ragionamento comune sulla città e per confermare l'impegno reciproco sulla sicurezza.

Tre master di II livello proprio sull'argomento sicurezza, il generale Francesco Rizzo, a Cagliari dal 9 settembre, ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff: tra gli altri quello di comandante dei Reparti operativi di Bari e Napoli, quello di capo ufficio del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale e comandante provinciale di Torino e, promosso generale nel 2023, quello di Capo di Stato Maggiore e vice comandante della Legione Lazio