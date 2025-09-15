PHOTO
Visita istituzionale, questa mattina nel Municipio di Cagliari, del nuovo comandante della Legione Cariabinieri Sardegna, il generale Francesco Rizzo.
L'incontro con il sindaco Massimo Zedda per il benvenuto ufficiale si è svolto nella sala di rappresentanza di Palazzo Bacaredda: l'occasione è stata proficua per un primo ragionamento comune sulla città e per confermare l'impegno reciproco sulla sicurezza.
Tre master di II livello proprio sull'argomento sicurezza, il generale Francesco Rizzo, a Cagliari dal 9 settembre, ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff: tra gli altri quello di comandante dei Reparti operativi di Bari e Napoli, quello di capo ufficio del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale e comandante provinciale di Torino e, promosso generale nel 2023, quello di Capo di Stato Maggiore e vice comandante della Legione Lazio