Un uomo di 42 anni è morto poche ore dopo essere stato colpito con un taser dalla Polizia durante un intervento a Massenzatico, frazione alle porte di Reggio Emilia. L’episodio è avvenuto all’alba di oggi.

Dalle prime ricostruzioni l’uomo, noto alle forze dell’ordine, avrebbe dato in escandescenze. Una pattuglia della Polizia lo ha intercettato tentando di calmarlo, ma di fronte alla sua reazione violenta uno degli agenti ha estratto il taser per bloccarlo. Dopo essere stato colpito, l’uomo avrebbe accusato un malore e sarebbe crollato a terra.

Gli agenti hanno subito allertato i soccorsi. A nulla, però, sono serviti i tentativi del 118 di rianimarlo: l'uomo è morto poco dopo all’ospedale Santa Maria Nuova. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta per accertare le circostanze della morte e ha disposto i primi rilievi della polizia scientifica.