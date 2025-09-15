Sventura, fortunatamente a lieto fine, per un turista straniero nella spiaggia di Porto Pino che, verso le 12:30, ha accusato un malore forse causato da pregressi problemi cardiologici.

Stabilizzato prontamente grazie all'intervento di un'ambulanza dell'AVOS di Sant'Anna Arresi, è stato poi preso in carico dal medico del sopraggiunto elisoccorso (che si è avvalso di una consulenza cardiologica a distanza) e trasportato in ospedale.

L'intervento è terminato positivamente grazie all'efficienza del sistema di emergenza sanitaria sardo e, in particolare, al costante e instancabile impegno dei volontari.