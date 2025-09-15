Paura nel pomeriggio a Fordongianus, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 17, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la richiesta di soccorso.

Determinante si è rivelato il gesto di un capo squadra libero dal servizio, che si è precipitato sul posto riuscendo a contenere le fiamme ed evitando che si propagassero ad altre parti della casa. Poco dopo sono arrivati i colleghi del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a spegnere definitivamente il rogo e a mettere in sicurezza l’area, ancora invasa dal fumo.

Al momento dell’incendio i proprietari non erano in casa. Le cause del rogo restano da accertare, ma non si registrano feriti.