Non lo vedevano e non avevano sue notizie da giorni, mentre dalla sua abitazione proveniva un forte odore. Così, in piazza Medaglie Miracolosa a Cagliari, è stato trovato senza vita un uomo di 80 anni.

A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco e la polizia, allertati dai vicini preoccupati. Dopo aver bussato più volte senza ottenere risposta, gli operatori sono entrati nell’appartamento e hanno rinvenuto il corpo del pensionato, già in avanzato stato di decomposizione, aggravato dalle alte temperature di questi giorni.

All’interno dell’abitazione non sono stati rilevati segni di effrazione o colluttazione e la porta risultava chiusa dall’interno, elementi che fanno escludere l’ipotesi di una morte violenta. L’uomo soffriva da tempo di gravi patologie e la causa del decesso sembra riconducibile a motivi naturali.

Sarà comunque il medico legale, con l’esame esterno disposto, a chiarire con precisione le circostanze della morte.