"Siamo arrivati sull’isola più bella del mondo". Con queste parole Vasco Rossi ha salutato la Sardegna sui social, condividendo un video dall’aereo e annunciando il suo arrivo a Olbia, dove terrà un doppio appuntamento all'Olbia Arena il 12 e il 13 giugno.

«Finalmente ad Olbia!!! Siamo arrivati sull’Isola più bella del mondo! Siamo in terra sarda!", ha scritto il rocker di Zocca nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, immediatamente preso d’assalto dai fan.

L’arrivo in Sardegna segna l’inizio di giorni particolarmente intensi per l’artista e per la sua imponente macchina organizzativa. "Arriviamo con l’intera produzione, con Sua Maestà il Palco in tutta la sua grandiosità", ha raccontato Vasco, sottolineando l’importanza dell’appuntamento olbiese.

Parole che stanno contribuendo ad alimentare ulteriormente l’entusiasmo dei fan in vista delle due date che porteranno a Olbia migliaia di persone provenienti da tutta la Sardegna e dal resto d’Italia.

L'area destinata ai concerti è stata preparata per accogliere migliaia di persone e la città si sta organizzando per gestire un fine settimana che promette di essere particolarmente intenso sotto il profilo logistico e turistico. Alberghi, bed and breakfast e strutture ricettive registrano da tempo prenotazioni elevate, mentre ristoranti, attività commerciali e operatori del settore guardano all'evento come a una significativa opportunità economica.

Il Comune ha predisposto un piano straordinario per la gestione di traffico, parcheggi, sicurezza e mobilità

Ecco l'artista che aprirà entrambe le serate: sarà RAFFI, cantante che dal 2022 accompagna il tour di Vasco.