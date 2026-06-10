Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 a San Pantaleo, frazione di Olbia. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un'automobile.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. Considerata la gravità delle condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Areus per il trasferimento urgente all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo le prime informazioni emerse dopo l'incidente, il motociclista avrebbe riportato diversi traumi, in particolare al volto, all'addome e agli arti.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti. Presenti inoltre gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.