Grave incidente stradale nel pomeriggio sulla Statale 125, in Gallura. Intorno alle 17 tre veicoli si sono scontrati violentemente al chilometro 310,9, nei pressi dell'ospedale Mater Olbia.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, che ha lavorato per liberare un ferito rimasto incastrato tra le lamiere e affidarlo immediatamente alle cure del personale dell'elisoccorso, giunto sul posto insieme alle ambulanze del 118.

I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e alla bonifica dell'intera area interessata dal sinistro. I rilievi di legge e la gestione della viabilità sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Olbia.