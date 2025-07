Roberto Vannacci torna domani in Sardegna e lo fa per ritirare il premio “Cue Eccellenze Italiane”, nato da un'idea di Sergio Siddi, imprenditore cagliaritano da anni attivo in Gallura con diverse iniziative nel settore dell'ospitalità e del turismo.

Come si legge nella pagina della Cue Porto Cervo, locale di Liscia di Vacca, si tratta di “un riconoscimento che celebra chi ha saputo distinguersi nella società italiana con determinazione, coraggio e impatto”. Dopo aver conferito il premio al governatore veneto Luca Zaia lo scorso anno, per questa seconda edizione è stato scelto l’ex generale Vannacci, ora europarlamentare della Lega, autore dei libri “Il Mondo al Contrario” e “Il Coraggio Vince”.

“Un personaggio che ha saputo catalizzare l’attenzione nazionale, portando avanti idee forti e un profondo legame con la Sardegna” sottolineano gli organizzatori, specificando che dopo la presentazione sarà possibile cenare su prenotazione con l’autore.