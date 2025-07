I residenti hanno segnalato ai carabinieri i troppi schiamazzi notturni nel centro storico di Tempio Pausania e sono così partiti i controlli, soprattutto nel fine settimana nelle vie caratterizzate dalla movida fino alle prime ore del mattino.

I carabinieri della Compagnia di Tempio nella serata di sabato scorso hanno svolto un servizio coordinato straordinario nel cuore della cittadina e nei principali punti di ritrovo soprattutto dei giovani, per prevenire comportamenti illeciti.

Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza perché risultate positive all'alcol test con valori ben superiori al limite consentito. Numerosi minorenni sono stati identificati nei pressi di bar e locali dove si vende e consuma alcol. Così come sono stati controllati i gestori dei locali per evitare che somministrano bevande alcoliche ai clienti minorenni.

I controlli contro la mala movida continueranno durante i mesi estivi.