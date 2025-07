"Su Crociu Antigu": un viaggio tra cultura e sapori a Villasalto

Il Gruppo Folk San Cristoforo di Villasalto compie quest'anno 22 anni di cultura, convivialità, amicizia e divertimento. Fondato nel 2003, è suddiviso in due sezioni: il Gruppo mini Folk, composto dai bambini, e il gruppo degli adulti. I membri sono uniti da una forte passione ed entusiasmo, e si dedicano attivamente alla valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e delle antiche tradizioni locali. Partecipano con impegno a eventi folkloristici, religiosi e civili, e sono soliti viaggiare in altri centri per prendere parte a manifestazioni organizzate da altri gruppi folkloristici dinamici come questo.

Tra gli eventi più significativi organizzati dal Gruppo, spicca "Su Crociu Antigu", in programma per il prossimo 19 luglio.

La manifestazione, arrivata quest'anno alla sua sesta edizione, si terrà nel cuore delle montagne del Sud Est della Sardegna, luogo caratterizzato da una straordinaria bellezza naturale e paesaggistica. Monte Genis, Monte Arrubiu, Monte Lora, la vallata del Flumendosa insieme alla ricca flora, fauna e agli incredibili panorami offrono al territorio un'atmosfera assolutamente suggestiva. Dal punto di vista archeologico, Villasalto vanta importanti siti risalenti all'epoca nuragica, romana e industriale. I nuraghi di Serra Medau e di Corrolia, il villaggio nuragico di Sa Conca ‘e Sa Tuppa, la necropoli di Cea Romana, il borgo minerario di Su Suergiu (che fa parte del Parco Geominerario della Sardegna ed è ora una meta turistica) e il santuario di Santa Barbara sono solo alcune delle testimonianze del ricco patrimonio archeologico presente a Villasalto.

Il nome dell'evento deriva da "su crociu", che si riferisce all'arco che delimita i porticati delle tradizionali case antiche della zona.

IL PROGRAMMA

La manifestazione comincerà alle ore 18:00 con l'esibizione di "Su Bandidori" in Via Dante. Durante il percorso, si potranno trovare interessanti laboratori e mostre varie. Alle 20:00 inizierà la deliziosa cena itinerante, mentre alle 22:00 sarà il momento del gruppo "A Ballare" con i membri Massimo Pitzalis, Emanuele Bazzoni e Roberto Faddas. Dopo, avrà inizio il Dj set, curato da Nicholas Garau.

La cena itinerante sarà il punto di forza della serata, offrendo ai visitatori l'opportunità di gustare i piatti tipici di Villasalto, acquistando un bicchiere e seguendo una mappa appositamente preparata.

Il menu comprende diverse specialità del posto che corripondono a diverse tappe per le vie del paese. Tra gli antipasti, non mancherà su pani indorau, golosità tipica della zona. Ci sarà anche la cena gluten free per gi intolleranti al glutine.

LA PRESIDENTE DEL GRUPPO FOLK SAN CRISTOFORO: "TANTO IMPEGNO ED ENTUSIASMO DA PARTE DELL'INTERA COMUNITA'"

"La partecipazione dei visitatori all'evento 'Su Crociu Antigu' è in costante crescita negli anni, ci auguriamo che questa edizione superi i risultati dell'anno scorso, che sono stati già soddisfacenti - dice ai microfoni di Sardegna Live, Giusy Cinus, presidente del Gruppo Folk San Cristoforo -. L'immenso sforzo dietro all'organizzazione coinvolge l'intera comunità, che si unisce con impegno ed entusiasmo per preservare le tradizioni locali, dimostrando orgoglio e passione", conclude.