Per ottimizzare le modalità e i tempi di realizzazione delle opere di completamento e la riapertura al traffico in tempi più rapidi della strada provinciale 38 Monte Pino, l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha proposto una delibera, approvata nella riunione di Giunta, per attribuire alla società ANAS S.p.A il ruolo di soggetto attuatore degli interventi.

Si tratta dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza sulla SP 38bis Olbia-Tempio per un valore di 6,5 milioni di euro e degli interventi di completamento e riapertura della S.P. 38 Monte Pino con un importo complessivo di euro 3,2 milioni, per un totale di 9,7 milioni.

“Lo avevo annunciato – ricorda l’assessore – e ora, nei tempi previsti, è arrivato anche questo ulteriore passaggio fondamentale. Con il passaggio di affidamento della realizzazione delle opere dalla Provincia ad Anas avremo garanzia non solo dei tempi di fine lavori, ma viene anche garantito che le necessità finanziarie dell’intervento rientrino nelle somme stanziate”.

L’appalto era diviso in due parti, un tratto di competenza Anas e uno, il secondo, di competenza della Provincia. “Ora con questa delibera i lavori possono procedere in continuità con la stessa ditta del primo tratto in ultimazione, evitando ulteriori dilatamenti dei tempi con un nuovo affidamento. Questa strada fin dal mio primo sopralluogo, un anno fa, è diventato un impegno su cui ho introdotto ogni risorsa possibile. In 13 mesi abbiamo sbloccato un’opera ferma da 12 anni, lo abbiamo fatto con senso di responsabilità verso le tragiche morti avvenute in quel tratto, a causa dell’alluvione nel 2013 e alle loro famiglie. In ultimo lo dobbiamo anche alle cittadine e i cittadini dei paesi attorno a quella strada che per troppi anni hanno dovuto subire i disagi causati dalla chiusura di una strada fondamentale per i collegamenti sociali ed economici”.

Entrambi i soggetti, Provincia e ANAS, hanno rilasciato il proprio nullaosta a firmare la convenzione che regolamenterà i rapporti tra i diversi soggetti.

“I lavori sulla SP Monte Pino, erano fermi da anni e al momento del mio insediamento non esisteva nemmeno il preliminare – ricorda Piu - ad oggi invece, terminata la progettazione a novembre 2024 e affidati i lavori all’impresa Vitaly, il tratto Anas sta per terminare secondo il piano annunciato. Ora il cronoprogramma prevede che il tratto affidato ad Anas con la delibera approvata oggi, prosegua in continuità nei tempi previsti”.