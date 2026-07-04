Prosegue l’attenzione sul fronte incendi in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani, domenica 5 luglio 2026, il livello di pericolo di incendio “Medio” per l’area di Cagliari, contrassegnato dal codice colore giallo.

Si tratta dello stesso livello di allerta già in vigore nella giornata di oggi, sabato 4 luglio, durante la quale il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di incendii divampati nelle campagne di Tortolì e in quelle di Goni.

Secondo il bollettino regionale, il livello di pericolosità “Medio” indica condizioni tali per cui, qualora si verifichi un innesco, l’incendio può essere efficacemente contrastato se affrontato tempestivamente, attraverso l’impiego delle ordinarie forze di terra, eventualmente supportate dai mezzi aerei della Regione.

Gli episodi registrati oggi a Tortolì conferma come, nonostante il livello di rischio non sia classificato come elevato, le condizioni meteorologiche e ambientali richiedano la massima prudenza. Le autorità raccomandano pertanto di evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco di incendi e di segnalare immediatamente eventuali focolai al numero di emergenza 1515 o al Numero Unico di Emergenza 112.