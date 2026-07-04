Il Consiglio comunale di Siniscola si è pronunciato a favore sul conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. La proposta è contenuta in una mozione presentata dal consigliere di opposizione Marcantonio Farris, del gruppo GISS – Giovani Innovazione Sviluppo Siniscola, con l'obiettivo di riconoscere il legame storico e affettivo che unisce il celebre cantautore alla cittadina della Baronia.

Nel documento si ricorda come Vasco Rossi abbia trascorso parte della propria infanzia a Siniscola, dove la sua famiglia si era trasferita per il lavoro del padre presso la Sardocalce. Un periodo che, si legge nella mozione, il cantautore ha ricordato in più occasioni nel corso degli anni, mantenendo vivo il rapporto con la comunità che lo accolse.

Secondo il testo, il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenterebbe un riconoscimento simbolico di questo legame e contribuirebbe anche a promuovere l'immagine di Siniscola a livello nazionale. L'assemblea ha accolto con favore l'iniziativa, ed è così ufficialmente partita la procedura per conferire la cittadinanza onoraria al celebre artista.

Spiega Marcantonio Farris, promotore dell'iniziativa: "La mozione è stata presentata dal nostro gruppo Giss Giovani Innovazione Sviluppo Siniscola, dopo aver raccolto testimonianze, materiale fotografico ed aver intervistato due ragazzi di Siniscola, fan sfegatati, che sono andati a trovare la madre di Vasco a casa sua. Le hanno portato prodotti tradizionali di Siniscola e lei ha mostrato loro delle foto dell'infanzia di Vasco a Siniscola, e alcune di persone del paese in abito tradizionale siniscolese".

"Pensiamo che questo possa essere uno dei primi passi per riconoscere e sancire pubblicamente la tradizione musicale siniscolese - afferma Farris -, che vede un panorama particolarmente fertile legato alla musica, con esponenti rock, pop, rap, ecc. Il sindaco si è incaricato personalmente di avviare le pratiche e assumersi la responsabilità di mandare una lettera con la richiesta ufficiale", ha spiegato il consigliere in conclusione.