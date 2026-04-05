Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 125, all’altezza del chilometro 289, nei pressi del centro abitato di San Teodoro, dove un’auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato intorno alle 19. Sul posto è intervenuta la squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola, che ha provveduto a estrarre le due persone rimaste all’interno del veicolo.

Fortunatamente, entrambi gli occupanti hanno riportato solo lievi ferite e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.