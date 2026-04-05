Tenta la fuga gettando la droga durante la corsa, ma viene bloccato dopo pochi metri dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace. È finito in arresto a Elmas un 22enne, già noto alle Forze di Polizia, fermato nel pomeriggio durante un servizio di controllo del territorio.

È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile. Nello specifico, i militari - come da loro riferito - hanno notato l’atteggiamento sospetto del giovane che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente tentato di dileguarsi a piedi, cercando di disfarsi di un involucro in plastica termosaldato gettandolo a terra durante la corsa. La pronta reazione dei carabinieri ha permesso di recuperare immediatamente il pacchetto, risultato contenere circa 95 grammi di cocaina, e di bloccare il fuggitivo dopo un breve inseguimento.

La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio del giovane, ha consentito di rinvenire - hanno fatto sapere i carabinieri - un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Tutto lo stupefacente e l'attrezzatura rinvenuta sono stati posti sotto sequestro.

Il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

"L’intervento - spiega l'Arma - si inserisce nel contesto dei controlli straordinari disposti per il periodo pasquale e nel quadro delle costanti attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, finalizzate a garantire la sicurezza delle comunità locali e a reprimere i fenomeni di criminalità diffusa che incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini".