Notte di terrore a Fonni, dove una coppi di anziani è stata aggredita e rapinata all’interno della propria abitazione. La vicenda è avvenuta durante la serata di ieri, venerdì 3 aprile, intorno alle ore 23:00, quando due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in casa con l’obiettivo di rubare tre fucili custoditi nell’immobile.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati sorprendendo i due coniugi, di 74 e 73 anni. Ne è nata una colluttazione durante la quale l’uomo è stato colpito. Dopo essersi impossessati delle armi, i due si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini, e attualmente stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione i movimenti dei responsabili e risalire alla loro identità.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Fonni, già provata da recenti fatti di cronaca. A intervenire pubblicamente è stata la sindaca Daniela Falconi, “A pochi giorni dalla rapina alla gioielleria di Rosanna Velari ieri notte due anziani sono stati aggrediti e rapinati in casa - ha detto la prima cittadina -.Possiamo solo immaginare la disperazione dei nostri due compaesani. Salto volutamente la parte dei commenti più insultanti che mi vengono in mente per definire chi si approfitta dei più deboli lasciandoli poi in balia della disperazione e della paura che difficilmente potranno essere cancellate - scrive la prima cittadina - Viviamo in un paese, ci conosciamo tutti. Non so quale può essere la reazione, ma so che la risposta deve essere corale, unanime, determinata”.

Nei prossimi giorni sarà convocato un consiglio comunale straordinario per affrontare la situazione e valutare possibili misure di sicurezza aggiuntive per il territorio.

Le indagini proseguono senza sosta, mentre resta forte lo sgomento per un episodio che ha profondamente colpito la comunità e riacceso il tema della sicurezza nelle aree interne.