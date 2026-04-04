Una terribile storia di violenza arriva stavolta da Tolentino, in provincia di Macerata, dove un 39enne di origine libica è stato arrestato con la pesantissima accusa di aver tenuto una donna brasiliana di 44 anni segregata, maltrattandola e minacciandola con la pubblicazione di foto intime. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

L'uomo è accusato di maltrattamenti, sequestro di persona, revenge porn e violenza sessuale aggravata. Dopo che la vittima è riuscita a fuggire dalla prigionia, è stata soccorsa in stato confusionale vicino alla stazione della città.

Secondo quanto riporta il quotidiano, la donna sarebbe stata costretta a recarsi a Tolentino dall'uomo, che l'avrebbe minacciata con le foto intime in suo possesso. Una volta nella casa dell'uomo, la 44enne sarebbe stata picchiata e abusata ripetutamente. La vittima è riuscita a scappare durante un momento di distrazione del suo aguzzino.

Dopo che un conoscente aveva segnalato la scomparsa della donna alle autorità, i Carabinieri sono intervenuti trovandola in evidente stato confusionale per strada. È stata portata al pronto soccorso di Macerata, dove è stata curata per le lesioni riportate, ma non è in pericolo di vita.

Durante una perquisizione nella casa dell'uomo, i militari hanno trovato e sequestrato droga, un bilancino da precisione e denaro contante. Oltre alle accuse iniziali, l'uomo è stato anche accusato di spaccio di droga. Non ha voluto informare il consolato libico e è stato condotto nel carcere di Montacuto di Ancona. Per la donna è stato attivato il Codice rosso contro le violenze.