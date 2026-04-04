Il Cagliari, per l'ennesima volta in stagione, regala un tempo agli avversari e consegna loro la partita dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo: al Mapei Stadium finisce 2-1 per il Sassuolo. La prima frazione di gioco è stata tutta a favore dei rossoblù che sono andati in vantaggio grazie a un rigore di Esposito e che hanno avuto diverse occasioni, potenziali e non, per raddoppiare e chiudere la partita. Ma le chance sprecate sono state troppe e nel secondo tempo sono venuti fuori i padroni di casa, col Cagliari invece che è rimasto negli spogliatoi; ed è quindi arrivata la rimonta firmata prima da Ulisses Garcia e poi da Pinamonti, in gol anche all'andata.

Un'involuzione tra un tempo e l'altro vista già diverse volte nel corso di questo campionato, ma in questa fase delicata della stagione sarebbe importante stare in partita per tutti i 90' e non solo per 45'. Aspettando i risultati delle altre nel corso del weekend, si va a delineare un Cagliari-Cremonese alla prossima giornata più che decisiva come partita.

Sassuolo (4-2-3-1): Muric, Walukiewiz, Romagna (14' st Coulibaly), Idzes, Garcia, Thorstvedt, Konè (24' st Lipani), Berardi, Volpato (14' st Matic), Laurientè (24' st Bakola), Pinamonti (37' st Nzola). All. Grosso. (12 Satalino, 13 Turati, 16 Zacchi, 3 Doig, 80 Muharemovic, 66 Pedro, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 20 Fadera, 24 Moro).

Cagliari (3-5-2): Caprile, Zé Pedro (38' st Kilicsoy), Mina, Rodriguez, Adopo (44' st Zappa), Deiola, Gaetano (30' st Sulemana), Palestra, Obert, Folorunsho (30' st Borrelli), Esposito (44' st Mendy). All. Pisacane. (24 Ciocci, 12 Sherri, 20 Albarracin, 18 Raterink, 27 Liteta, 4 Mazzitelli, 19 Belotti). Arbitro: Chiffi di Padova.

Reti: nel pt 31' Esposito su rigore, nel st 5' Garcia, 33' Pinamonti. Angoli: 2-2. Recupero: 3 e 6. Ammonito: Pinamonti. Spettatori: 12.304.

Le parole di Pisacane al termine della partita

"Dispiace prima di tutto per i tifosi, per chi ha fatto una trasferta, chi passerà una Pasqua lontano da Cagliari e viaggia per la squadra. Giocare come fatto nel secondo tempo non rende onore agli sforzi della gente, questo è ciò che fa più male oggi dopo la sconfitta e che ci mortifica”.

“Abbiamo giocato il primo tempo in modo egregio - ha commentato Pisacane - la ripresa al contrario. Per chi si deve salvare come noi è una situazione da ribaltare assolutamente, adesso bisogna rimanere lucidi anche se la realtà è ben chiara. Occorre rimanere compatti, il destino è ancora nelle nostre mani, dispiace perché perdere una gara come quella odierna dopo un primo tempo del genere e in seguito ad alcuni cali pesa molto. Abbiamo subito il gol alla prima occasione vera del Sassuolo in modo troppo facile su situazione da calcio piazzato, questo va assolutamente cambiato, non si può uscire in quel modo su quella palla, poi il raddoppio era un po’ nell’aria e per questo abbiamo provato ad alzare il baricentro per mettere maggiore pressione. Ci sono responsabilità da parte di tutti, dobbiamo arrivare alla salvezza e quello è l’obiettivo finale”.