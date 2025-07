Dolce ma decisa, intensa ma delicata e toccante: le parole di "Animas", nuovo singolo del cantautore e musicista di Loiri, Dario Deriu, in collaborazione con la cantante Maria Luisa Congiu, arrivano dritte al cuore e fanno emozionare tra parole profonde sull'amore, sul coraggio e sull'intenso rapporto che può esistere tra due anime libere nonostante i numerosi ostacoli che la vita spesso ci pone.

"La canzone 'Animas' ha letteralmente preso vita nel mio studio mentre tenevo la chitarra tra le mani, tratto d'ispirazione dall'amore, che potrebbe essere in questo caso tra un uomo e una donna o tra due persone dello stesso sesso, amori intensi tra persone che già si conoscono, ma timidi nel dichiararsi", afferma Dario Deriu ai microfoni di Sardegna Live.

"Ho assolutamente voluto che anche una voce femminile desse vita alla canzone e ho pensato subito a Maria Luisa Congiu, cara amica di lunga data e vera regina della musica in Sardegna - spiega l'artista loirese -. Abbiamo lavorato assieme alla creazione del brano, con lei che si è occupata della seconda strofa cantata nella canzone".

"Tutta la parte musicale e gli arrangiamenti sono stati curati nel mio studio, e ora stiamo pianificando dei concerti in piazza - dice ancora Dario Deriu -. Il mio prossimo concerto sarà un viaggio musicale virtuale, in cui presenterò miei brani inediti e alcune cover di artisti come Tazenda, Piero Marras e De Gregori".

Intanto "Animas" va alla grande. "Sta ottenendo un buon riscontro - ribadisce Dario Deriu - e stiamo organizzandoci per il lancio del videoclip a breve".