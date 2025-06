"Ho deciso di svolgere la tesina sullo scoutismo perché è dove mi sento realmente libera". Con questa frase la giovanissima Virginia Pani, 13enne di Assemini, esordisce ai nostri microfoni parlando della tesina che ha presentato agli esami di terza media e che ha discusso in uniforme da scout.

Cresciuta immersa nelle canzoni nei divertimenti e nei racconti degli scout, Virginia ha sempre avuto una forte connessione con questo mondo, trasmessa principalmente dalla sua mamma, membro del gruppo Assemini 1 AGESCI dal 1989 al 2003, che ha svolto un ruolo importante nell'ispirare la passione di Virginia per questa esperienza. Fin dall'età di 5 anni, Virginiaa desiderava unirsi alla vasta famiglia degli scout, e nel 2018 ha finalmente realizzato questo sogno.

"Rispetto del prossimo, l'arte di sapersi arrangiare e stare sempre all'erta, un occhio di riguardo verso l'ambiente e le persone, vivere e toccare con mano la vera essenza della terra intesa sia come ambiente ma anche come continuità generazionale, sono i valori che questa grande famiglia mi ha trasmesso", afferma con gioia la giovanissima scout.

Virginia, dotata di una grande sensibilità fuori dal comune che le permette di vedere il mondo con occhi diversi e non fermarsi mai alle apparenze cogliendo i dettagli, grazie allo scoutismo è riuscita a superare alcune difficoltà, come qualche episodio di bullismo alla scuola elementare.

"Fare del mio meglio piantando un semino per cambiare e migliorare è il mio obiettivo - dice ancora Virginia -. Il movimento scout, in molti aspetti, si distingue per la sua unione e collaborazione, formando una vasta famiglia. Durante i campi con altri gruppi, tutti diventano fratelli e sorelle, mostrandosi reciproco rispetto e condividendo esperienze.

"In questo contesto, i giovani crescono acquisendo conoscenze preziose per il loro futuro - afferma la mamma di Virginia, Simona Cau -.A soli 13 anni, posso affermare con orgoglio che mia figlia ha già iniziato a delineare un obiettivo significativo, nonostante la sua giovane età. Quando ha terminato l'esame, il suo viso era illuminato dalla felicità".

"Mi hanno interrogato su come accendevo il fuoco, sono così contenta che mi abbiano fatto domande sulle nostre attività nei campi", ha condiviso entusiasta Virginia. La sua tesina aveva come argomento principale l'Agenda 2030, programma d'azione globale adottato dalle Nazioni Unite nel 2015 con l'obiettivo di promuovere la prosperità per le persone e il pianeta, garantendo la pace.

È stata Virginia a chiedere di discutere la tesina con indosso l'uniforme da scout, "è stato per me un grande orgoglio attraverso una promessa che si fa nel reparto (che va dai 12 16 anni) e vale per tutta la vita", spiega la piccola Virginia.

"Quando l'ha fatta, era in estasi - afferma la madre con la voce rotta dall'emozione -. Mi diceva: 'mamma, come te per tutta la vita', Virginia ha fatto veramente un gran lavoro. Se avesse avuto la possibilità, avrebbe scritto probabilmente un romanzo da pubblicare!".

Dal 2023 Simona è a capo del gruppo scout Assemini 1 AGESCI, "Sono estremamente felice nel constatare che molte famiglie si stanno unendo a noi, collaborando e credendo nei principi dello scoutismo insieme ai propri figli", spiega.

Anche il papà di Virginia, felicissimo, afferma ia nostri microfoni: "Sono orgoglioso di lei che già da piccola, ha deciso di intraprendere questa scelta di vita che la sta facendo crescere tantissimo".

Virginia Pani incarna alla perfezione un notevole modello di principi salutari, ottimisti e costruttivi che contribuirà a rendere il mondo un posto migliore, proprio ciò di cui i giovani e i giovanissimi hanno bisogno in un'epoca come quella attuale.