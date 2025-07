Una commovente storia di passione per i propri idoli musicali, solidarietà e gesti che fanno la differenza, quella raccontata da Andrea Vadilonga, noto organizzatore di eventi dell'agenzia "Produzioni Artistiche Vadilonga", dopo il concerto di Giorgio Vanni a Gonnesa.

"Dopo la serata - racconta Andrea - si è avvicinato un ragazzo di Padova, Alessandro, venuto apposta per l’evento. Durante il momento degli autografi, con gentilezza, mi ha chiesto se ci fosse un trasporto pubblico per raggiungere Cagliari. Gli ho risposto che purtroppo a quell’ora non ce ne sono. Lui, con lo sguardo sconsolato, mi ha detto: 'Allora dormirò su una panchina'. In quel momento non ho avuto dubbi: non potevo accettarlo".

Andrea, colpito dall'immensa gentilezza del ragazzo, dopo tante ore di viaggio e dopo l'evento, e nonostante la situazione "scomoda" per lui, decide immediatamente di aiutarlo, "Mi sono offerto di accompagnarlo personalmente all’aeroporto e mi sono assicurato che potesse trascorrere la notte nel modo più tranquillo e sereno possibile - afferma Andrea Vadilonga - Un piccolo gesto, ma a volte basta poco per fare la differenza. Un abbraccio, Alessandro", conclude.

In un'epoca in cui la gentilezza, il garbo e la solidarietà sono virtù sempre più rare, una storia che potrebbe apparire insignificante a molti diventa un tesoro prezioso che potrebbe ispirare sia giovani che adulti. Che possa servire da modello per incoraggiare gesti altruistici e generosi in un mondo che ne ha sempre più bisogno.