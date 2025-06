Come annunciato dalla Polizia di Stato di Genova, è morto e "volato sul ponte dell'arcobaleno" all'età di 14 anni il cane poliziotto Night Spirit, eroe della tragedia del Ponte Morandi. Durante quel terribile incidente del 14 agosto 20218, Night Spirit giocò un ruolo fondamentale nel salvataggio di sei persone intrappolate sotto le macerie, localizzandole e consentendo il loro recupero in sicurezza. Partner inseparabile dell'ispettore Laura Bisio, come riporta TgCom 24, questo pastore australiano ha condotto con successo numerose missioni di salvataggio prima di andare "in pensione" tre anni fa.

Nonostante le ferite alle zampe causate dai vetri e dalle lamiere, Night Spirit riuscì a individuare tre donne intrappolate sotto le macerie e altri tre sopravvissuti, portandoli in salvo con l'aiuto di una "pescaggina" improvvisata nel greto del fiume. Questo eroico salvataggio fu la sua ultima missione prima del ritiro.

In un'altra occasione, Night Spirit aveva trovato e salvato un anziano ipovedente di 87 anni, disperso durante un vasto incendio scoppiato nei pressi di Genova.