Situata lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, la spiaggia di Masua si distingue per la sua bellezza e le sue caratteristiche uniche. Con circa 230 metri di sabbia ambrata e un mare cristallino che sfuma tra il verde e l'azzurro, questo luogo incantevole affascina turisti e residenti durante tutto l'anno. Accanto a Masua si trova la piccola spiaggia di Portu Cauli, separata da alcuni scogli. Ma è il maestoso Pan di Zucchero, un imponente faraglione che emerge dal mare, a dominare il paesaggio circostante. Questo monumento naturale, simile al celebre Pao d Acucar di Rio de Janeiro, può essere raggiunto in barca e scalato fino alla sua cima, offrendo panorami mozzafiato. Grazie al suo fondale sabbioso e alle zone rocciose, la spiaggia di Masua è un paradiso per gli amanti delle immersioni subacquee. Inoltre, un molo sul mare permette di godersi tuffi in queste acque trasparenti. Attrezzata con ampi parcheggi, servizio di sorveglianza e un ristorante con vista mare spettacolare, Masua è facilmente accessibile da Cagliari percorrendo la SS 130 in direzione Iglesias, superando il centro minerario e seguendo le indicazioni per Buggerru e poi Masua.