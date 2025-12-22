Cinque treni straordinari per agevolare gli spostamenti in occasione dei concerti che caratterizzeranno gli ultimi giorni del 2025 in Sardegna. Il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione, ha potenziato l’offerta per consentire ai partecipanti di raggiungere gli eventi senza utilizzare l’auto.

I servizi aggiuntivi saranno attivi per il concerto di Ghali, in programma nella notte del 28 dicembre ad Assemini, e per gli appuntamenti del 31 dicembre con Max Pezzali a Sassari e Marco Mengoni a Olbia. Nel dettaglio, sono previsti il treno Cagliari–Decimomannu delle 19.55 del 28 dicembre e il Decimomannu–Cagliari delle 00.25 del 29 dicembre. Per la notte di Capodanno e il rientro del primo gennaio circoleranno anche il Sassari–Olbia Terranova delle 15.35 del 31 dicembre, l’Olbia Terranova–Sassari delle 05.30 del 1° gennaio e il Sassari–Cagliari delle 06.00, sempre del 1° gennaio.

I cinque convogli, che si aggiungono ai collegamenti già in programma, metteranno a disposizione oltre 1.190 posti supplementari rispetto all’offerta ordinaria. L’iniziativa punta a favorire una mobilità più sicura e sostenibile per chi intende partecipare agli eventi lasciando l’auto a casa.

Trenitalia consiglia di acquistare i biglietti con anticipo, includendo anche il viaggio di ritorno. I titoli di viaggio sono disponibili sul sito trenitalia.com, tramite l’app Trenitalia, nelle biglietterie fisiche e automatiche delle stazioni e nei circa 4.700 punti vendita aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e Sir (tabaccai).