J-Ax festeggerà il Capodanno del 2026 a Castelsardo, sullo sfondo suggestivo del Castello dei Doria, prima di fare ritorno a Sanremo per il festival. Il comune ha annunciato ufficialmente la presenza dell'artista come uno dei due headliner dell'evento.

Con una carriera che spazia dal rap al cantautorato, passando per la produzione discografica e la giuria di talent show televisivi come The Voice, J-Ax è un'icona dell'hip hop italiano sin dal 1990. La sua longevità artistica è dovuta non solo alla qualità della sua musica, ma anche alla sua capacità di esplorare diverse sfaccettature del panorama musicale. Con otto album pubblicati insieme a Dj Jad come parte degli Articolo 31, J-Ax ha regalato al pubblico successi indimenticabili come "Voglio una lurida", "Un'altra cosa che ho perso" e "Domani". Da solista, ha continuato a stupire con album come "Rap 'n Roll" e "Il bello di essere brutti", oltre alla collaborazione con Neffa nel progetto Due di Picche e le partecipazioni a brani di artisti come The Kolors, Fabri Fibra e Nina Zilli. Il suo ultimo lavoro del 2024, "Protoromanza", con gli Articolo 31, conferma ancora una volta il suo status di figura di spicco nella scena musicale italiana. L'amministrazione di Castelsardo ha scelto J-Ax come protagonista del Capodanno, in collaborazione con Event Sardinia, attirando l'attenzione di migliaia di spettatori desiderosi di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con una serata all'insegna della musica e dell'energia positiva.

"A brevissimo - annunciano la sindaca Maria Lucia Tirotto e l'assessore Giuseppe Ruzzu - renderemo noto il secondo artista che festeggerà insieme a noi il 2026.