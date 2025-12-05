Giusy Ferreri si esibirà sul palco principale di piazza Yenne durante il Capodanno a Cagliari anche quest'anno, che si annuncia come un evento diffuso nel tempo e nello spazio.

Da 30 dicembre fino a San Silvestro, ci saranno appuntamenti e feste in vari quartieri della città. Oltre a Ferreri, la giovane vincitrice di X Factor 2024, Mimì Caruso, si esibirà davanti alla statua di Carlo Felice, seguita da Myss Keta, icona mascherata del mondo dello spettacolo. A completare il programma artistico ci sarà l'artista cagliaritana Luvi! e un dj set che andrà avanti fino alle 1.45. Piazza San Giacomo sarà dedicata al rap, con esibizioni di talenti emergenti locali prima del live di Sgribaz, giovane rapper del collettivo Nuova Sardegna.

Al Bastione Santa Croce, invece, si ballerà al ritmo dei dj JFK e dj Aste. I festeggiamenti inizieranno il 30 dicembre con due eventi: "Croccante" al Bastione Santa Croce, che offrirà musica e socialità con i dj Sheldon, Raffaele Sanna, Matthew Mas, Maxime Catena e il percussionista Pablo Puddu, e uno spettacolo teatrale firmato Lucido Sottile in Piazza San Giacomo.

Il gran finale avverrà l'1 gennaio, con Riccardo Mannai e la sua band che proporranno un viaggio musicale attraverso le hit italiane dagli anni Sessanta a oggi al Bastione Santa Croce alle 15, mentre a Piazza San Giacomo si potrà godere di sonorità jazz, blues e funk con le proposte del Jazzino a partire dalle 16.