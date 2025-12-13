Dopo aver annunciato la partecipazione di J-Ax, il comune di Castelsardo segna un'altra importante vittoria: Anna Pepe, giovane rapper di 21 anni originaria della Spezia, si esibirà a Capodanno. La cantante è diventata popolare negli ultimi tre anni su Spotify e su varie altre piattaforme musicali, tanto da essere stata definita "la supernova della musica italiana".

Anna ha oltre due milioni e mezzo di followers su Instagram e addirittura 3,2 milioni su TikTok. Insomma, un doppio nome, J-Ax e Anna, che copre 35 anni di musica e soprattutto una scelta rivolta a diverse generazioni.

L'artista spezzina si è fatta notare già nel 2020, a 17 anni, col singolo "Bando", con il quale è diventata l'artista più giovane di sempre ad aver raggiunto la prima posizione della classifica dei singoli italiana stilata dalla Fimi.

Per il terzo anno consecutivo, un'artista femminile italiana si conferma come la più ascoltata su Spotify. Il suo successo è stato trainato dal brano "Desolée", che è diventato il tormentone dell'estate e il più scaricato dalle piattaforme musicali. Già nell'estate del 2024, con il singolo "30° C", si era piazzata tra i primi in classifica, mentre il suo album "Vera Baddie" ha dominato la classifica Fimi per nove settimane. A soli 22 anni, ha collezionato più di 15 primati nella classifica singoli Fimi, stabilendo un record assoluto dalla sua istituzione nel 1997. La musica di questa giovane artista, Anna, ha raggiunto oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, con 43 dischi di platino e 9 dischi d'oro.

Il 25 marzo ha vinto il premio Donna italiana dell'anno ai Billboard Women in Music di Los Angeles. Nel mese di aprile la rivista Forbes Italia l'ha inserita tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria intrattenimento.