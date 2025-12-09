In Sardegna, nel cuore della Barbagia, a 900 metri di altitudine, il piccolo paese di Belvì si prepara a vivere un Capodanno diverso dal solito: non solo musica e divertimento, ma soprattutto un momento di condivisione per l’intera comunità.

L’amministrazione comunale, insieme al Centro Commerciale Naturale e al Coro polifonico “Stella Splendes”, ha voluto dare vita a una serata che metta al centro le persone, trasformando l’ultima notte dell’anno in un’occasione per stare insieme, anche per chi magari non ha la possibilità di organizzare festeggiamenti privati.

Il cuore della serata sarà il grande cenone di Capodanno, aperto a residenti e visitatori. Si terrà nei locali messi a disposizione dal Comune e sarà curato con un menu ricco, tradizionale ma raffinato, basato su prodotti di alta qualità del territorio. Il costo è di 60 euro a persona – cifra volutamente accessibile – e comprende tutto: dall’antipasto al dolce, vini inclusi.

"Vogliamo che nessuno resti solo a Capodanno – spiegano gli organizzatori –. Per questo abbiamo deciso di dar vita a un cenone unico per tutto il paese: famiglie, giovani, anziani, turisti. Chiunque potrà sedersi allo stesso tavolo e aspettare la mezzanotte insieme".

COME PRENOTARE

Per partecipare al cenone è obbligatoria la prenotazione. I posti sono limitati e le richieste stanno già arrivando numerose. È possibile prenotare contattando Paola al 333 204 0675 o Vale al 393 948 6135 entro il 28 dicembre.

A mezzanotte, dopo il brindisi, la festa si sposta nell’anfiteatro comunale, aperto a tutti gratuitamente. Sul palco salirà uno dei nomi più iconici della dance italiana anni ’90: Dj Paps dei Paps’n’Skar, l’autore di tormentoni come “Vieni con me” e “Mirage”. Con lui lo spettacolo 90 Special, una vera macchina del tempo che riporterà il pubblico indietro di trent’anni tra luci stroboscopiche, hit mondiali e l’energia di un’epoca indimenticabile.

"Siamo un paese di appena 600 anime – concludono gli organizzatori – ma quando c’è da fare comunità sappiamo tirar fuori il meglio. Questo Capodanno vogliamo dimostrarlo ancora una volta: buona musica, buon cibo e soprattutto tante persone insieme a salutare il 2026".

Belvì è pronta. E il 31 dicembre, tra le montagne della Sardegna centrale, batterà un cuore grande.