Oristano si prepara a festeggiare il Capodanno con uno degli eventi musicali più attesi dell’Isola: il concerto gratuito di Fedez in piazza Roma. Il rapper, cantautore e produttore discografico porterà sul palco i suoi successi più celebri, da “Magnifico” a “Vorrei ma non posto”, passando per “La Dolce Vita”, “Mille” e “Il mondo è nostro”, in uno show pensato per accompagnare il pubblico fino al countdown di mezzanotte.

L’evento, organizzato dalla società Ama Produzioni, rientra nel programma delle manifestazioni di fine anno promosse dal Comune, che punta a rendere Oristano un riferimento per i grandi eventi musicali in Sardegna. Il sindaco Massimiliano Sanna sottolinea: “Vogliamo regalare alla città un Capodanno memorabile… l'arrivo di un artista come Fedez conferma la qualità e l'ambizione del nostro programma”.

Anche l’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi evidenzia l’importanza dell’evento: “L'obiettivo è offrire uno spettacolo di altissimo livello, capace di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare la piazza principale della città. Questo concerto rappresenta un segnale forte: Oristano vuole essere grande protagonista nella programmazione musicale della Sardegna”.

Infine, l’assessore al Turismo Simone Prevete evidenzia il potenziale per il territorio: “Il Capodanno con Fedez è un’occasione straordinaria anche per il turismo. Ci aspettiamo un significativo afflusso di visitatori, con ricadute positive su accoglienza, ristorazione e attività commerciali”. Una serata che promette di trasformare Oristano in uno dei centri nevralgici della musica e del divertimento per la notte di San Silvestro.