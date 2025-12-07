Un'esplosione di buona musica per unire bellezza, cultura e inclusione, proiettando Alghero in una dimensione sempre più internazionale. "Echi armonici" prende il via domani, lunedì 8 dicembre, offrendo un mix di jazz, lirica e atmosfere festive fino al 5 gennaio, con artisti di prestigio che si esibiscono in città con una forte attenzione al territorio. La LestofunkyStreet Band, composta da dieci singolari musicisti provenienti da diverse parti d'Italia, darà il via al viaggio musicale lunedì dalle 18 alle 19.30 nel centro storico di Alghero.

Suoneranno ottoni e percussioni, trasformando strade e piazze in un festoso mix di swing, hip hop e funky jazz. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Alghero e dall'assessorato alla Cultura del Comune di Alghero, insieme all'associazione culturale Contrapunctum e ad Ars Aurelia, all'interno del ricco calendario della 30a edizione del Cap d'Any de l'Alguer.



"Per questo Natale abbiamo scelto di dare spazio alla musica di qualità - ha affermato l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna - costruendo un percorso che unisce il jazz e la lirica, valorizzando artisti di prestigio e talenti locali. L’obiettivo è proiettare Alghero in una dimensione sempre più internazionale, senza rinunciare alla sua identità, offrendo spettacoli gratuiti, accessibili e inclusivi, capaci di sostenere anche la filiera turistica e commerciale". A sottolineare il valore strategico dell'iniziativa è anche il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu: "Echi armonici rappresenta il senso più autentico del nostro modo di intendere la cultura: un bene comune, capace di unire generazioni e linguaggi diversi. Abbiamo voluto un cartellone di qualità, diffuso, che renda il centro storico un luogo pulsante di arte e relazioni. La musica è uno strumento straordinario di accoglienza e promozione della città, e questo progetto ne è una chiara dimostrazione".

La direzione artistica è affidata a Laura Cocco e Irene Dore, due talentuose maestre di musica che firmano un percorso sonoro pensato per accompagnare cittadini e visitatori nel cuore delle festività, "Abbiamo immaginato un Natale in cui il suono diventa un luogo d’incontro, dove il jazz dialoga con la lirica e gli spazi urbani si trasformano in palcoscenici diffusi - spiegano -. Vogliamo portare la grande musica vicino alle persone, rendendola un’esperienza condivisa, immediata e contemporanea, che racconti un’Alghero viva e capace di guardare al mondo".



IL PROGRAMMA

Il prossimo evento in programma è fissato per il 10 dicembre presso il Teatro Civico, dove si terrà il suggestivo concerto di Natale dal titolo "Christmas Jazz Swing" con l'acclamata Denise Gueye, una delle voci più affascinanti del panorama jazz italiano. L'artista proporrà un repertorio elegante composto da standard e brani natalizi reinterpretati in chiave swing per un'esperienza intima e raffinata. Il 13 dicembre, presso la Casa dei Liuti in Piazza Sventramento, avrà luogo il primo appuntamento con la Lirica Diffusa, dove le voci di Maria Grazia Colombino, Marianna Cocco e il pianoforte di Andrea Cossu regaleranno momenti emozionanti sia al mattino alle 11.30 che nel pomeriggio alle 17. Il 17 dicembre al Teatro Civico, l'ensemble "Swingin' with Strings" offrirà un concerto unico che unisce la vitalità del bebop alla delicatezza degli archi, creando un'esperienza estetica e sonora coinvolgente.

La Lirica Diffusa tornerà il 20 dicembre con esibizioni sia al mattino alle 11.30 che nel pomeriggio alle 17, presentando le voci dei soprani Laura Delogu ed Elena Schirru accompagnate dal pianista Riccardo Pinna in un programma che spazia da Verdi a Rossini e brani natalizi celebri. Il 21 dicembre, le vie del centro saranno animate dal repertorio vivace, allegro e luminoso della coppia formata dal soprano Chiara Guerra e dal baritono Dario Sogos insieme alla pianista Agnese Calaresu.

Per inaugurare il nuovo anno, il 1° gennaio si terrà il Galà Lirico di Capodanno al Teatro Civico, con le straordinarie voci del soprano Francesca Sassu e del tenore Valerio Borgioni accompagnati dal maestro Riccardo Pinna in un viaggio tra le arie e i duetti più amati dell'opera italiana. Infine, il 5 gennaio si concluderà la manifestazione con il "Concerto per tromba e quintetto d'archi", un'esperienza multisensoriale, intima e suggestiva immersa nella luce delle candele che trasformerà il Teatro Civico in un luogo magico. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione tramite Boxol.it o presso la Tabaccheria D'Apello Salvatore in via A. Manzoni 40/D.