Capodanno a Iglesias si prepara a trasformarsi in una grande festa collettiva. Il 31 dicembre, Piazza Sella diventerà un palcoscenico sotto le stelle per accogliere uno degli artisti più originali e intensi della musica italiana: Mannarino.

Il cantautore romano, celebre per la sua capacità di portare sul palco un mondo fatto di poesia ruvida, suoni tribali, pulsazioni mediterranee e atmosfere folk, è pronto a guidare il pubblico in un viaggio sonoro che trascende il semplice concerto. Ogni sua esibizione è un’esperienza corale, un rito in cui ritmo e parola si fondono fino a trasformare la musica in un abbraccio collettivo. E per l’ultima notte dell’anno, la magia sarà ancora più potente.

A scaldare la piazza prima del live di Mannarino ci penseranno l’energia travolgente degli Streetsmart e il DJ set di Lucente, che accompagnerà il pubblico fino al conto alla rovescia, tra luci, vibrazioni e atmosfera festosa.

Piazza Sella si prepara così a vivere una notte speciale, pensata per chi desidera festeggiare l’arrivo del nuovo anno con musica, emozioni e una cornice urbana pronta a brillare.